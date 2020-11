Sent selvmål giver topholdet Sønderjyske uafgjort mod OB

OB og SønderjyskE spillede søndag eftermiddag 1-1 efter to sene scoringer.

Holdene havde en halvleg hver, hvor de dominerede som følge af en ganske kraftig vind. Chancerne blev dog først rigtig store efter pausen.

Først til sidst fandt holdene skarpheden, og dermed er Sønderjyske fortsat nummer et i Superligaen, hvor OB er nummer otte.

På et vindblæst stadion drog hjemmeholdet straks fordel af en massiv medvind, og Sønderjyske blev presset helt i bund.

Men som det har været udfordringen hele sæsonen kneb det med at kreere chancer for det fynske mandskab.

I stedet sluttede Sønderjyske halvlegen bedre af efter et langt spilstop, hvor Jeppe Simonsen måtte udgå med en hovedskade.

Tempoet blev skruet i vejret efter pausen, og i begge ender af banen var der flere afslutninger, der oftere blev skabt af tilfældigheder eller omstillinger end godt spil.

Særligt Sønderjyske, der var meget direkte i spillet, var dygtige til at få afsluttet sine angreb, og målmand Oliver Christensen viste flere gange, hvorfor han for nylig spillede for det danske landshold.

Syv minutter før tid så kampen ud til at finde sin afgørelse, da Jens Jakob Thomasen udnyttede et uopmærksomt Sønderjyske-forsvar og sparkede bolden i mål efter et hjørnespark.

Til sidst satsede Sønderjyske-cheftræner Glen Riddersholm hele butikken i forsøget på at fremtvinge en udligning.

Det lykkedes, da Sønderjyskes Stefan Gartenmann i overtiden sendte bolden ind på en glidende Jeppe Tverskov, der endte med at rette bolden ind i eget mål uden chance for målmand Oliver Christensen.