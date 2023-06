Sergio Ramos forlader PSG

Paris Saint-Germains kamp lørdag bliver ikke blot holdets sidste i denne sæson. Det bliver også Sergio Ramos' sidste for klubben.

Fredag aften oplyser de franske mestre, at Ramos stopper i klubben efter denne sæson.

Spanierens kontrakt udløber ved udgangen af juni og bliver altså ikke fornyet.

Dermed ender 37-årige Ramos med at have spillet for PSG i to år efter at være kommet til klubben i 2021 fra Real Madrid.

Hvis Ramos kommer på banen lørdag, vil han komme op på 58 kampe i PSG-trøjen. I begge sine sæsoner i klubben har han været med til at vinde det franske mesterskab.

Før sit ophold i PSG havde Sergio Ramos en glorværdig tid i Real Madrid, hvor det over 16 år blandt andet blev til fem spanske mesterskaber og fire Champions League-titler.

I februar meddelte Ramos, at han modvilligt stoppede på det spanske landshold.

Landstræner Luis de la Fuentes havde gjort det klart over for Ramos, at han ikke var en del af de fremtidige planer for nationalmandskabet, skrev forsvarsveteranen på sociale medier.

Torsdag lød det fra PSG-træner Christophe Galtier, at lørdagens kamp mod Clermont også bliver Lionel Messis sidste i klubben.