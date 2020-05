Serie A-skæbne afgøres på møde 28. maj

Serie A's skæbne bliver afgjort i næste uge.

Den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafora, har indkaldt Serie A-præsident Paolo Dal Pino og præsident for Det Italienske Fodboldforbund Gabriele Gravina til et møde torsdag 28. maj.

Her vil det blive besluttet, om Serie A kan genoptages i denne sæson eller ej.

Det oplyser Vincenzo Spadafora til det italienske medie Rai ifølge dpa.

- Jeg tror, at vi næste torsdag vil have alle de data, vi skal bruge, til at bestemme om og hvornår ligaen kan genoptages, siger sportsministeren.

Det ligger fast, at en eventuel Serie A-genstart tidligst vil finde sted 15. juni, da de italienske myndigheder har forbudt afviklingen af sportsbegivenheder indtil da.

Klubberne i den bedste italienske fodboldrække havde fået lov til at genoptage holdtræning mandag, men det blev sent søndag udskudt, fordi klubberne var utilfredse med nogle af myndighedernes krav i den forbindelse.

Blandt andet at hver spillertrup inklusive trænere og andre omkring holdet skal i træningslejr i fuldstændig isolation, før sæsonen kan blive genoptaget.

Men tirsdag er knasterne blevet løst. Nu er der ikke længere krav om isolation, og holdene forventes dermed at påbegynde holdtræningen. Det kræves heller ikke længere, at et helt hold skal i karantæne, hvis en spiller bliver smittet med corona. Kun spilleren selv.

Serie A har været sat på pause siden starten af marts.