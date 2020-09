Sevilla henter gammel kending i Barcelona

Mens det endnu er uvist, om Lionel Messi forlader FC Barcelona i år, så står det nu klart, at den kroatiske midtbanespiller Ivan Rakitic er fortid hos Cataloniens fodboldmastodont.

Ligarivalerne fra Sevilla oplyser tirsdag på Twitter, at man har skrevet kontrakt med Rakitic.

Europa League-vinderen fra Andalusien skriver, at kroaten har fået en kontrakt frem til sommeren 2022.

Den 32-årige midtbanespiller blev hentet til Barcelona fra netop Sevilla i 2014, og han vender derfor tilbage til en klub, som han kender særdeles godt.

Han nåede at vinde fire mesterskaber, fire pokaltitler, en Champions League-titel, et klub-VM, en europæisk Super Cup og den spanske Super Cup to gange med Barcelona.

Det blev til 310 kampe, 35 mål og 42 assister i Barcelona.

Inden han tog til storklubben fra Catalonien, vandt han i 2014 Europa League med Sevilla. Han står allerede noteret for 149 kampe for Sevilla fra sine tre år i klubben tidligere.

Tidligere har han repræsenteret Schalke 04 i Tyskland og FC Basel i Schweiz.

Rakitic har optrådt 106 gange og scoret 15 mål for Kroatiens landshold, med hvem han vandt VM-sølv i 2018.

Han er født og opvokset i Schweiz og repræsenterede alpelandet på diverse ungdomslandshold. Som U21-spiller valgte han dog at stille op for Kroatien, hvor begge hans forældre stammer fra, og har gjort det siden.

