Silkeborg sælger ungt talent til svensk tophold

Silkeborg IF fra den danske 1. division har solgt den 21-årige midtbanespiller Jeppe Okkels til den svenske klub IF Elfsborg.

Det oplyser Silkeborg IF i en pressemeddelelse natten til onsdag.

21-årige Okkels skifter til det svenske tophold med øjeblikkelig virkning, efter at klubberne er blevet enige om en transfersum.

Ingen af klubberne oplyser, hvad beløbet er på.

Jeppe Okkels spillede i sidste sæson 23 kampe for Silkeborg, da holdet rykkede ned fra Superligaen.

Han har i alt spillet 103 kampe for holdet og er desuden den yngste spiller til at nå 100 kampe i klubbens historie.

I sidste sæson havde han dog svært ved at bide sig fast på holdet, og det er blandt andet derfor, han skifter.

- Det har været et ønske fra hans side at få lov at skifte, hvis det rigtige tilbud kom. Med tilbuddet fra IF Elfsborg kunne vi få tingene til at hænge sammen økonomisk, og derfor har vi sagt ja, siger Silkeborg IF's sportschef, Jesper Stüker.

IF Elfsborg ligger i øjeblikket nummer to i Sveriges bedste fodboldrække, Allsvenskan, efter 17 kampe.

Holdet har i forvejen danske Frederik Holst i truppen.