Silkeborg slår til i nedrykkerbrag mod Esbjerg

Silkeborg IF og Esbjerg rykkede begge ud af Superligaen i den seneste sæson, og lørdag tørnede de to klubber sammen i den næstbedste række.

Her tog Silkeborg IF imod i braget i 1. division, og det gik ganske fornemt for hjemmeholdet, som vandt opgøret 3-1.

Dermed spillede Silkeborg sig på fjerdepladsen i rækken efter tre kampe, der har budt på to sejre og et nederlag.

Silkeborg indledte sæsonen med at tabe 2-4 mod oprykkerne fra FC Helsingør, men siden blev Skive besejret, og Silkeborg nåede på seks point med dagens sejr over Esbjerg.

For gæsterne var det sæsonens første nederlag efter to sejre over henholdsvis Skive og HB Køge, og Esbjerg har derfor også seks point, hvilket rækker til sjettepladsen med målscoren.

Esbjerg havde ikke lukket mål ind inden dagens opgør, men det skete efter 21 minutter, da Wessam Abou Ali bragte Silkeborg foran på et straffespark.

Jakob Ankersen, der er kommet til fra AGF, sørgede for 1-1 inden pausen, da han udlignede med ti minutter igen af første halvleg.

Så var der stillingskrig frem til det 66. minut, da indskiftede Sebastian Jørgensen igen scorede for Silkeborg til 2-1.

Den 20-årige midtbanespiller scorede også 2-0-målet senest i sejren over Skive.

12 minutter før tid blev Silkeborg reduceret til ti mand, da Valance Nambishi indkasserede sit andet gule kort i kampen, men hjemmeholdet holdt fast og øgede til slutresultatet 3-1 på et straffespark, hvor Magnus Mattsson scorede.

HB Køge vandt ude 4-2 i opgøret mod Kolding IF.

Viborg var også i aktion lørdag. På hjemmebane sikrede holdet sig en 3-1-sejr over Skive, og Viborg har dermed syv point efter sæsonens første tre kampe.