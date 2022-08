Simon Kjær holder rent bur i comeback

Han har været ukampdygtig i ni måneder. Men tirsdag aften var ventetiden endelig forbi for Simon Kjær.

Fodboldlandsholdets anfører gjorde comeback for AC Milan og hjalp sit hold med at holde målet rent i udekampen mod Sassuolo, der sluttede 0-0.

Den nu 33-årige stopper havde ikke været på banen i en betydende kamp, siden han ødelagde et korsbånd i det ene knæ 1. december.

Efter en lang genoptræning meldte Kjær sig klar til sæsonstart, men måtte se Milans første tre Serie A-kampe fra udskiftningsbænken.

Tirsdag sendte træner Stefano Pioli den rutinerede dansker ind i startopstillingen i den svære udekamp. Her spillede Kjær 79 minutter, inden han overlod pladsen til franske Pierre Kalulu.

Højdepunktet i en ellers forholdsvis begivenhedsfattig kamp kom midt i første halvleg, da Sassuolo tilkæmpede sig et straffespark.

Landsholdsspilleren Domenico Berardi blev sat til at sparke, men måtte se sit forsøg pareret af den velspillende Milan-målmand Mike Maignan.

Milan, der i maj vandt det italienske mesterskab for første gang i 11 år, har fået en fornuftig start på den nye sæson. To hjemmesejre og to gange uafgjort på fremmed græs er det foreløbig blevet til.

