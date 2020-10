Simon Kjær: Indtræden i klub-100 er et privilegium

Når Simon Kjær fører det danske fodboldlandshold ind på Wembley onsdag aften, er det samtidig en markering af, at han tager hul på sin landskamp nummer 100 for Danmark.

Det havde forsvarsspilleren fra den lille by Lund nær Horsens ikke forventet, at han ville opnå.

- Det var ikke noget, jeg havde i tankerne, da jeg fik debut i 2009 på udebane mod Sverige. Det er selvfølgelig noget utroligt specielt. Der er ikke mange, der er med i klub-100. Det er et privilegium, og det er jeg utrolig stolt af.

- Stille og roligt har jeg igennem årene arbejdet mig hen til et punkt, hvor det er blevet muligt. Det er lidt surrealistisk. Jeg har været med i gamet i mange år, og jeg har forhåbentligt mange år i mig endnu, men det er stadigvæk noget specielt at få 100 landskampe for sit land, siger Simon Kjær.

Christian Eriksen bliver medlem af samme klub onsdag aften, så klub-100 udvides fra otte til ti medlemmer.

Havde Kasper Hjulmand ikke haft en udstrakt hånd til Simon Kjær, var Eriksen formentlig kommet først på et trecifret antal landskampe.

I både 0-0-kampen mod England i september og i den ubetydelige testkamp mod Færøerne i sidste uge blev Kjær først skiftet ind i det 82. minut.

- Kasper (Hjulmand, red.) kender mig efterhånden, og han ved, jeg vil spille hver gang. Jeg takker for, at han skiftede mig ind, siger Simon Kjær.

Midt i et tæt kampprogram er der ikke meget tid til at dvæle ved fortidens meritter, men Simon Kjær vil gerne understrege, at landsholdet har bragt ham mange gode minder i løbet af de sidste mere end 11 år.

- Der er mange momenter i løbet af min landsholdskarriere, som står som noget specielt. Slutrunderne, at blive landsholdsanfører, at gå ind til en slutrunde som anfører. Der er mange ting, der ligger højt på listen.

- At jeg kan få kamp nummer 100 et sted som Wembley, er også sjovt, selv om det desværre bliver uden tilskuere, siger Simon Kjær.

Forsvarsgeneralen har fundet vej til målet tre gange i sine første 99 landskampe.