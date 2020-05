Skadet talent går glip af FC Midtjyllands guldjagt

Når FC Midtjylland i slutningen af maj genoptager jagten på det danske fodboldmesterskab, må holdet undvære et af sine mest lovende talenter.

Offensivspilleren Gustav Isaksen må nemlig sidde ude i resten af denne sæson, efter at han er kommet galt afsted under træningen.

- Med udsigt til genstart i Superligaen og en masse afgørende kampe, hvor jeg havde håbet at spille en vigtig rolle, er det meget ærgerlig timing, siger Gustav Isaksen til klubbens hjemmeside.

FC Midtjylland oplyser ikke, hvilken type skade der er tale om - kun at der var tale om et solouheld.

Herning Folkeblad skriver dog, at det er det ene knæ, det er gået ud over. Både ledbånd og menisk skulle have taget skade ved uheldet.

- Nu må jeg fokusere på at komme endnu stærkere tilbage og så støtte drengene så godt jeg kan uden for banen, siger Isaksen til fcm.dk.

Han spillede sin første af foreløbig 14 superligakampe for den midtjyske klub i en 2-0-sejr over Sønderjyske i august sidste år.

Superligaen vender efter planen tilbage 28. maj. FC Midtjylland ligger suverænt i spidsen af tabellen med et forspring på 12 point til FC København på andenpladsen.