Skal spille uden fans i et år efter fanvold

Den mexicanske fodboldklub Querétaro skal spille sine hjemmekampe uden tilskuere det næste år, og ejerne er blevet beordret til at sælge klubben.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Klubben straffes af Mexicos Fodboldforbund, efter at kampen mellem Querétaro og Atlas udviklede sig voldeligt på lægterne natten til søndag dansk tid. Sammenstød blandt tilskuere fra de to hold resulterede i, at 26 personer blev såret.

Som følge af episoden er ti personer blevet anholdt. Querétaro har desuden modtaget en bøde på knap 500.000 kroner og er blevet taberdømt 0-3 i kampen.

Opgøret blev standset i det 63. minut ved stillingen 1-0 til udeholdet Atlas, da kampe brød ud mellem tilskuere på stadion.

Under uroen stormede en stor mængde fans også banen og udvekslede slag og spark, hvilket tvang de to holds spillere til at søge mod omklædningsrummene.

Efterfølgende blev alle søndagens kampe i den mexicanske liga aflyst.

Ud over at ejerne af Querétaro skal sælge klubben, må klubbens direktører ikke arbejde i ligaen i fem år.

Atlas, som var det gæstende hold i skandalekampen, må ikke medbringe en gruppe af sine mest hårdkogte fans til udekampe det næste halve år.