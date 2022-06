Skandale-bane klar til ny kamp

Karim Benzema og de andre spillere, der skal i aktion i Nations League-kampen mellem Østrig og Frankrig fredag, behøver ikke frygte at træde ned i et stort hul.

Banen på Ernst-Happel-Stadion i Wien, hvor der i Østrigs kamp mod Danmark mandag opstod et hul, er således blevet clearet til fredagens kamp.

Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA ifølge dpa.

Østrigs fodboldforbund afventer dog stadig en formel godkendelse af baneforholdene fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som varetager Nations League.

Tirsdag lød det, at det var et massivt regnskyl natten til mandag, der forårsagede hullet i banen på Ernst-Happel-Stadion, som først blev opdaget, efter at kampen var gået i gang.

Grundvandet steg, og presset derfra skabte et hulrum under græstæppet, lød det.

Efterfølgende er resten af banen blevet undersøgt for mulige hulrum under overfladen, og det er der altså ikke dukket op. Hullet, som opstod mandag, er ligeledes blevet fyldt op.

- Undersøgelsen anbefaler, at alt det, der er planlagt, kan finde sted. Men vi venter stadig på en tilbagemelding fra Uefa, siger direktør i Østrigs fodboldforbund Bernhard Neuhold ifølge dpa.

Ingen spillere kom til skade på grund af hullet i banen, da Østrig og Danmark mandag mødtes. Thomas Delaney trådte ned i hullet, men der skete altså ikke noget.

- Hvis vi havde opdaget det inden kampen, så havde vi ikke spillet kampen. Så ville vi have det udbedret, inden vi ville spille. Det var for dårligt, sagde landstræner Kasper Hjulmand tirsdag.

Danmark vandt 2-1 over Østrig, som efter planen skal møde Frankrig klokken 20.45 fredag. Danmark tager i Parken imod Kroatien.

