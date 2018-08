Skandaløs planlægning: Pernille Harder må blive væk fra stor prisuddeling

Hæder og medaljer er efterhånden noget, som Pernille Harder får i bunkevis.

Hele fire gange er hun blevet kåret til årets spiller i Danmark af Spillerforeningen, ligesom hun også to gange har vundet årets spiller i den svenske liga, da hun spillede for Linköbing.

Nu er det så på europæisk plan, hun kan vinde en pris, da hun er blandt de sidste tre i nomineringerne til Årets Spiller hos UEFA.

- Jeg blev selvfølgelig super glad. Man har jo både de individuelle mål, og så de mål som man har med et hold. Så jeg er selvfølgelig bare super glad. Det er jo noget, man drømmer om at vinde, så det at blive nomineret igen, det er jo en stor ting, som jeg er utrolig glad for, siger Pernille Harder om nomineringen.

En kvalifikationskamp kommer i vejen

Desværre er det bare sådan, at UEFA tilrettelægger ceremonien efter mændenes kalender, og derfor ligger den lige oveni en kvalifikationskamp til VM for kvinderne.

Nu opfordrer Harder på Twitter til, at man i fremtiden vælger at tilrettelægge ceremonien sådan, at både mænd og kvinder har mulighed for at deltage.

- Jeg er meget, meget beæret og stolt over at være en af de tre nominerede til UEFAs Årets Spiller! Det er så utrolig en bedrift for mig, skriver hun på Twitter og fortsætter:

- Derfor gør det mig også ekstremt ked af det, at jeg ikke kan deltage i år på grund af kvalifikationen til VM. I fremtiden håber jeg, at dette arrangement vil blive planlagt efter kvindernes kampe så vel som mændenes.

Therefore, it also makes me extremely sad, that I will not be able to participate this year due to World Cup qualifying. In the future, I hope, that this event will be planned around the women’s game as well as the men’s :) — Pernille Harder (@PernilleMHarder) August 20, 2018

Et generelt problem

Fodboldens verden har altid været meget domineret af mænd, og selvom der er kommet større fokus på kvindefodbold, så er der måske stadig et problem med en manglende anerkendelse af kvindernes bidrag til sporten.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kan komme på grund af en UEFA-turnering. Det er lidt et dårligt signal at sende fra UEFA, i forhold til det man snakker om med ligestilling. Jeg kan jo bare håbe, at det bliver ændret til næste år. At man arrangerer det her ud fra både herrernes og damernes programmer, siger Pernille Harder til Ekstra Bladet.

Føler du generelt, at de negligerer kvindefodbold i forhold til sådan noget her?

- Jaah. Der har vel altid været lidt en fortid med, at det er herrefodbolden, som er i fokus. Nu kommer der jo mere og mere kvindefodbold i fokus, så jeg havde ikke regnet med, at det skulle blive sådan, at jeg ikke kunne komme med på grund af en kvalifikationskamp.

Tror du, at der vil blive ændret på det?

- Jeg håber det. Om jeg tror det, eller om jeg regner med det, det ved jeg ikke. Men jeg håber i hvert fald, at de også forstår, at det betyder noget for os.

Det er andet år i træk, Pernille Harder er nomineret til den fornemme pris. Sidste år fik hun en flot andenplads ved prisuddelingen.

- For os er det jo en utrolig stor pris og et stort arrangement at være med til, så det er jo selvfølgelig super ærgerligt. Nu var jeg med sidste år, og det er virkelig en fed oplevelse.

Prisuddelingen finder sted 30. august, og her skal det danske kvindelandshold spille mod Kroatien i kvalifikationen til VM.

Sidste gang Danmark mødte Kroatien, var oktober sidste år, hvor Pernille Harder scorede to mål i en 4-0 sejr.

