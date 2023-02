Skift til storklubber skærper det danske mod inden VM

Når det danske kvindelandshold i fodbold fra onsdag deltager i firenationersturneringen Tournoi de France i Laval, kommer ét ord til at gå igen i oplæggene til kampene.

Mod!

Danmark har vadet hen over de fleste modstandere i VM-kvalifikationen i 2022. Men sommerens EM-slutrunde og et par testkampe mod stærke nationer siden har vist, at det er modet til turde, der kan halte mod de største nationer.

Det skal opgørene mod Frankrig, Norge og Uruguay den kommende uge få bugt med.

- Vi skal spille med mod. Det bliver vores store fokuspunkt på den her samling, fordi vi møder så gode modstandere, og stadig gerne vil være på bolden og være dominerende, siger midtbanespilleren Kathrine Kühl.

- Det kræver, at man er modig med bolden og tager den til sig, selv om der kommer et meget hårdere pres, end vi har mødt i nogle af VM-kvalifikationskampene.

Både Frankrig og Norge ligger højere på verdensranglisten end Danmark, som aktuelt er nummer 18.

Flere af de danske spillere er det seneste års tid rykket til udlandet og store adresser - blandt andre Kathrine Kühl, som for nylig skiftede til Arsenal.

Det kan ifølge den 19-årige midtbanespiller med en fortid i Hillerød og FC Nordsjælland være med til at skubbe på den ønskede udvikling om at spille med større mod trods hård modstand.

- Det har helt sikkert været megafedt at kunne spille på topniveau nu, for så føler jeg mig også lidt mere sikker, når vi skal møde gode modstandere med landsholdet, siger Kathrine Kühl, der selv har kunnet mærke et løft på sin korte tid i Arsenal.

- Jeg føler, at jeg allerede er meget mere opmærksom til træning og 100 procent klar på alle situationer. Fordi det kræver det. Ellers så mister man bolden.

Modet får holdet brug for til VM den kommende sommer. Danmark er havnet i gruppe med England, verdensranglistens nummer 4, Kina som er nummer 14 samt en endnu ukendt modstander.

De to kampe mod Frankrig onsdag og Norge lørdag er lette at overføre til, hvad holdet skal kunne mod England og Kina til VM.

- Kampene mod Frankrig og Norge er gode udfordringer, og det er noget, vi alle synes er fedt. Det er jo også de kampe, vi lærer allermest af, og hvor vi virkelig kan teste os selv og se, hvor vi står, lyder det fra Kühl.

På tirsdag venter Uruguay, nummer 67 på verdensranglisten, hvor Danmark kommer til at møde en ægte udgave af den hårde sydamerikanske spillestil.