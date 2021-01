Slagter superstjerne

Erling Braut Haaland er vant til at score både læssevis af mål og topkarakterer - men lige nu bliver han sablet ned i Tyskland

Den norske Dortmund-stjerne Erling Braut Haaland var næsten usynlig, da han optrådte mod Leverkusen tirsdag aften.

Her led Dortmund et stort tilbageslag i kampen om Champions League pladserne, da de tabte 1-2 til lokalrivalerne. Haaland havde for en sjælden gang skyld hverken mål i støvlerne eller succes i sine aktioner.

Det var anden kamp i streg, han gik fra banen uden at score, og dét er usædvanligt for landsholdsspilleren. Ja, det er mere end et halvt år siden sidst!

Men det spiller ikke for den blonde angriber lige nu, og det afspejler sig i den grad på karaktererne efter seneste kamp.

Lokalmediet Ruhr Nachrichten giver den norske spiller fem på en skala fra et til seks, hvor et repræsenterer den bedste præstation.

- Det var sandsynligvis en kamp, ​​der næsten gik forbi ham, skriver avisen.

Et andet tyske medie Ruhr 24 giver også nordmanden karakteren fem.

Selvom Haaland ikke leverede en toppræstation, er der ingen tvivl om, at han har haft en strålende sæson med 12 mål i Bundesligaen.

Men for Borussia Dortmund som klub, begynder der at tegne sig et krisebillede.

Man igger på fjerdepladsen, syv point efter Bayern München, der har spillet en kamp mindre.

