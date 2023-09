Slagtet på hjemmebane: - Vi er alle lidt i chok

Trods en syngende 4-1-lussing fra det japanske landshold lørdag aften mener Hansi Flick, Tysklands cheftræner, stadig, at han er den rette mand til jobbet.

Det siger han til journalister, som var mødt frem efter kampen.

- Vi forbereder os godt på hver eneste modstander. Der er ikke en finger at sætte på det.

- Vi er overbeviste om det, vi gør, og derfor mener jeg, at jeg bør fortsætte, siger Hansi Flick.

De firedobbelte verdensmestre fik en gedigen afklapsning af det japanske mandskab.

Alt imens kunne tilråb om, at Hansi Flick godt kunne se at skrubbe af fra posten, høres fra flere dele af tribunerne på Volkswagen Arena i Wolfsburg.

Og mens der kun er tale om en venskabskamp, som ikke får betydning for kvalifikationen til det næste Europamesterskab, er landsholdets sportsdirektør, Rudi Völler, langtfra tilfreds.

- Vi er alle sammen lidt i chok ... Sådan et nederlag gør ondt, siger han.

- Vi må alle sammen se os selv i spejlet og gruble over det. Hvad der sker herefter, det må vi se på.

Hansi Flick har været under pres, særligt efter at han og landsholdet ikke nåede ud af gruppespillet ved det seneste VM i Qatar 2022. Det er anden gang i træk, at landsholdet ikke er nået videre fra gruppespillet ved VM.

Tyskland spiller tirsdag aften mod Frankrig i endnu en venskabskamp, og her håber Hansi Flick på en forbedring i forhold til lørdagens nederlag til Japan.

- Alle, der var på banen i dag, vil gerne vise et andet ansigt, siger Flick.

Han siger, at Tyskland skal forbedre sin udvikling af ungdomsspillere, og at landet her kan tage ved lære af Japan.

- Man kan se, hvor gode de er, både i angrebet og forsvaret, siger Flick om Japan.

- Man kan se, hvor meget fodbold har udviklet sig der.