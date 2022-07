Sløj sæsonstart: Vil ikke forsvare sig

AaB er fortsat uden sejre i indeværende sæson af Superligaen. Nordjyderne spillede nemlig en målløs kamp mod AC Horsens søndag eftermiddag.

Det betyder, at AaB kun har et enkelt point efter sæsonens tre indledende runder. Cheftræner Lars Friis erkender også, at sæsonstarten ikke har været god nok i Aalborg.

- Når jeg går i seng hver dag, er det vigtigste, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Indtil videre synes jeg, at det har været tilfældet. Det kommer jeg til hver dag, og jeg kommer til at forlange det samme af mine spillere og stab.

- Når det er sagt, er det på sin plads, at der er kritik og spørgsmålstegn. AaB er en stor klub i dansk fodbold, som normalt ikke ligger med tre kampe og ét point. Det har jeg ikke et forsvar til, og det ønsker jeg ikke. Jeg kan kun sige, at vi gør alt, hvad vi kan, hver eneste dag, siger AaB-træneren.

Efter den tunge sæsonstart ligger Lars Friis med det næstdårligste pointgennemsnit på tværs af AaB’s trænere gennem Superligaens levetid. Kun skotske Bruce Rioch, der stod i spidsen for holdet gennem ti superligakampe i 2008, er noteret for et lavere snit.

I truppen er der dog tro på projektet, som Lars Friis har arbejdet på i AaB, siden han forlod Viborg og drog nordpå i marts.

- Lars er en fantastisk træner og er menneskeligt rigtig god, siger anfører Lucas Andersen.

- Én ting er, hvad der er på tegnebrættet, og noget andet er, hvad vi skal realisere som spillere. Meget spiller ind der, og vi har ikke altid leveret, som vi skal.

- Vi tager et nyt skridt på stigen med den her kamp. Så kan man snakke om proces og alt muligt andet, men jeg synes, at det var noget andet.

AaB indledte sæsonen med at tabe til Viborg og FC København. Dermed gav søndagens remis det første point i indeværende sæson.

