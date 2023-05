Slog tre modspillere: Nu straffes han

Den serbiske fodboldspiller Filip Mladenovic, der spiller for Legia Warsaw, har fået tre måneders karantæne, efter at han slog tre modspillere, da hans hold vandt den polske pokalturnering.

Det oplyser det polske fodboldforbund, PZPN.

Mladenovics hold kunne løfte det polske trofæ tirsdag efter at have vundet en straffesparkskonkurrence over Rakow Czestochowa.

Spillerne løb på banen, da det sidste straffespark blev reddet af Legias målmand.

Flere spillere fra modstanderholdet henvendte sig til Mladenovic, der endte med at slå tre af dem, viser videoer fra sociale medier.

Serberen har fået en bøde på 120.000 zloty, hvilket svarer til omkring 192.000 kroner.

Han kommer desuden til at gå glip af de første kampe i næste sæson, der spilles i slutningen af juli.

Den 31-årige, der var med for Serbien til VM i Qatar, gav torsdag en undskyldning.

- Jeg undskylder for min opførsel over for spillerne, først og fremmest Marcin Cebula, Wiktor Dlugosz og Jean Carlos, og til staben i Rakow Czestochowa og træner Marek Papszun, skrev Mladenovic på det sociale medie Instagram.

- Jeg er klar over, at det var uacceptabelt. Det her er ikke, hvordan en sportsmand bør opføre sig. Jeg undskylder også til spillerne på mit hold, staben og fansene for at repræsentere Legia Warsaw på en uværdig måde.

Legia har vundet det polske mesterskab 15 gange og ligger lige nu nummer to i tabellen.

