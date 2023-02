Snød FCN i overtiden: - Der er store ting i vente

Oprykkerne fra Lyngby Boldklub ligger sidst i Superligaen efter et svært efterår.

Klubbens anfører, Marcel Rømer, har dog stor tiltro til sit hold, og han tror, at det hele kan vende på en tallerken.

- Jeg tror, at vi klar over, hvad vi er i stand til, når tingene spiller, og det skal vi overbevise resten af Danmark om. Der er store ting i vente for os.

- Det er fint nok, at hele Danmark har rykket os ned, men det har vi altså ikke selv, siger Marcel Rømer.

Marcel Rømer (th) mener bestemt ikke, at Superliga-sæsonen er forbi for Lyngby. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Søndag startede bundholdet foråret op i Superligaen med en kamp mod førerholdet FC Nordsjælland.

Efter en hektisk afslutning scorede Lyngby i overtiden, og holdene spillede derfor 1-1.

Rømer ville dog ønske, at kampen havde varet endnu længere.

- Når man er bagud og scorer så sent, så er er man glad. Helt ærligt følte jeg også, at der lå mere end et point for os i kampen.

- Vi havde en lang periode i anden halvleg, hvor vi var under pres, men jeg synes, at vi begyndte at dominere til sidst, og hvis kampen havde været lidt længere, kunne vi have nuppet de tre point, siger Lyngby-anføreren.

Alfred Finnbogason (med bolden) scorede til 1-1 i overtiden. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I transfervinduet har Lyngby solgt flere profiler. Blandt andre de to backs Kasper Jørgensen og Adam Sørensen har sagt farvel.

Lyngby-cheftræner Freyr Alexandersson mener dog ikke, at truppen er svækket.

- Det har været klubbens strategi, og vi har mange unge spillere, der har udviklet sig enormt godt over de seneste seks måneder. Vi er lige så gode som i efteråret. Måske endda bedre, siger Freyr Alexandersson.

Freyr Alexandersson og Lyngby tror stadig på overlevelse i den bedste danske række. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det betyder også, at træneren er på bølgelængde med sin anfører i forhold til fremtiden for klubben i Superligaen.

- Jeg tror på overlevelse, men jeg er træt af at snakke om det. Vi er et fodboldhold, der er i massiv udvikling, og vi har tro på tingene.

- Vi har utrolig mange spændende spillere. Vi prøver at overleve, og hvis det lykkedes, vil det være et kæmpe eventyr, siger Freyr Alexandersson.

Lyngby har efter søndagens resultat hentet ni point efter 18 runder i Superligaen.