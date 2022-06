Snupper førsteplads efter Portugals nederlag

Selv om Spanien ikke fik den bedste start på Nations League, kunne holdet søndag alligevel rykke op på førstepladsen i gruppe 2 efter fire kampe.

Det kom i stand, efter at Portugal en smule overraskende tabte 0-1 mod Schweiz, mens Spanien med en 1-0-sejr mod Tjekkiet kunne tilføje tre point til kontoen.

Efter de to kampe er Spanien rykket op på førstepladsen i gruppe 2 med otte point, mens Portugal haler lige efter med syv.

Tjekkiet ligger fortsat på tredjepladsen med fire point efterfulgt af Schweiz, som ligger i bunden af gruppen med tre point.

Som det ofte gør sig gældende i Spaniens kampe, dominerede spanierne på boldbesiddelsen. Dog uden at det gav store udslag i antallet af scoringschancer.

Første mål blev scoret af Carlos Soler, som på en flot aflevering fra Marco Asensio kom til afslutning inde i feltet og scorede til 1-0.

I anden halvleg var Pablo Sarabia på pletten, da han befandt sig det rette sted på det rette tidspunkt og udnyttede en ripost og sendte Spanien foran 2-0.

Spanien så i den grad komfortable ud efter scoringen til 2-0. De sidste knap 20 minutter kørte spanierne selvsikkert sejren hjem på cruise control.

I den portugisiske lejr herskede der stor frustration i kampen, som endte 1-0 til Schweiz.

Portugal dominerede skudstatistikken, men formåede aldrig at sende bolden i mål mod Schweiz, som kæmpede med næb og kløer for at hive sejren hjem.

Det var den schweiziske angriber Haris Seferovic, der i kampens første minut scorede et lynmål på et flot hovedstød.

Flere mål var ikke nødvendigt for at sikre Schweiz' første tre point i dette års udgave af Nations League.