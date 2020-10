Søndergaard: Kvindefodbolden er i en rivende udvikling

Lars Søndergaard var ikke i tvivl, da han blev tilbudt en forlængelse af sin kontrakt som landstræner for Danmarks fodboldkvinder.

Kvindefodbolden er ifølge landstræneren inde i en positiv udvikling, hvor vilkår og faciliteter forbedres, og opmærksomheden øges. Den 61-årige nordjyde vil gerne bidrage til en fortsættelse af den udvikling.

Det siger han efter at have forlænget sin kontrakt frem til VM-slutrunden i 2023.

- Jeg havde ingen betænkeligheder ved at indgå en ny kontrakt. Jeg synes, der sker meget inden for kvindefodbolden nationalt og internationalt i øjeblikket, og DBU gør meget for at forbedre vilkårene for både kvindelandsholdet og kvindefodbolden generelt.

- Der er også en generel professionalisering, efter at de store udenlandske klubber er hoppet med på vognen. Det er med til at udvikle både de etablerede og de yngre spillere.

- Det er en spændende udvikling, som tager tid, men vi er på en god vej, og jeg vil gerne være med på den vej, siger Lars Søndergaard.

Han tiltrådte som dansk landstræner i december 2017. Før det var han blandt andet cheftræner for herreholdene i Sønderjyske, AaB, Viborg og en række østrigske klubber.

- Kvindefodbolden er et andet sted, og jeg er et andet sted i livet, end da jeg tiltrådte. Jeg var ikke i tvivl om jobbet, da jeg først sagde ja, men før den første jobsamtale var jeg da i tvivl, om det lige var mig efter at have været en del af herrefodbolden i så mange år.

- Men det har været en utrolig spændende tid. Jeg ser egentlig ikke den store forskel på kvinde- og herrefodbold ud over noget fysik. Taktisk og spillestilsmæssigt er det mange af de samme ting, vi gerne vil.

- Og så har vi en generation af piger og kvinder, der er vanvittigt dedikerede til de ting, de arbejder med i fodboldens verden. Det gør det helt vildt spændende at arbejde med dem og landsholdet, siger Lars Søndergaard.

Da han tiltrådte som landstræner, ville han ikke afskrive muligheden for en dag at træne herrehold igen. Det kan han stadig ikke definitivt afvise, at han kommer til, men han medgiver, at herredøren er ved at lukke i.

- Nu og her er jeg 100 procent inden for kvindefodbolden, landsholdet og DBU, og det kan godt være, at det er slut med herrefodbolden for mig. Men jeg ser ikke den store forskel i arbejdsopgaver, om man arbejder med herre- eller kvindefodbold.

- Der er de samme taktiske udfordringer, og man skal sørge for det samme gode samarbejde i en stab og en spillertrup for at få succes, siger Lars Søndergaard.

Landstræneren og landsholdsspillerne mødte mandag ind i landsholdslejren i Viborg. I spillertruppen er der tilfredshed med, at Søndergaard fortsætter som landstræner.

Det siger anfører Pernille Harder.

- Vi er i gang med at bygge en rigtig god strategi omkring vores spil, og jeg ved, at hele spillertruppen er glad for forlængelsen.

- Lars har givet os en meget tydelig måde at spille på, og det er en rigtig attraktiv måde at spille på, og det er vigtigt for os, at vi spiller noget flot fodbold. Vi har fået et godt fundament i spillet, og nu kan vi begynde at udvikle de små detaljer endnu mere, siger Pernille Harder.

Danmark står foran to EM-kvalifikationskampe. Den første er onsdag mod Israel i Viborg, mens det tirsdag i næste uge gælder Italien på udebane. Vinder Danmark begge kampe, er billetten til det udskudte EM i 2022 sikret.