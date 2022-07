Sønderjyske åbner 1. division med smal sejr

Med sine 14 uafbrudte år i Superligaen indtil denne sæson er Sønderjyske en af favoritterne til oprykning i 1. division.

Og fredag indledte Haderslev-holdet sin jagt på en hurtig retur med en 2-1-sejr over Fremad Amager og den debuterende cheftræner Michael Hemmingsen.

Henrik Hansens lyseblå hjemmehold dominerede kampen og kunne have vundet større, men tog til takke med træffere af angriberne Peter Christiansen og Emil Berggreen.

Michael Lumb reducerede for udeholdet med et afrettet frispark i slutminutterne.

Sønderjyske stillede med et ganske rutineret hold med masser af superligakampe i benene, og det kunne ses i opgøret.

Hjemmeholdet dominerede således spillet, men det kneb i første halvleg med at omsætte overtaget til store og åbne chancer.

Offensiven med Emil Frederiksen, Peter Christiansen, Jose Gallegos og debuterende Troels Kløve bød dog alle ind, og fra anden halvlegs start lurede åbningsmålet konstant i luften.

Efter 55 minutter kom forløsningen, da Christiansen flot kanonerede kuglen i nettet efter selv at have ført bolden frem.

Sønderjyske satte sin maskine endnu et gear op efter scoringen, og ramte blandt andet overliggeren efter et hug af den tidligere Fremad Amager-spiller Maxime Soulas, inden 2-0-målet faldt et kvarter før tid.

Den indskiftede angriberprofil Emil Berggreen var kølig og åbnede sin målkonto for sæsonen med en flad afslutning.

Fremad Amager havde meget lidt af byde ind med offensivt, men kort før tid kom holdet alligevel på tavlen, da Michael Lumbs afrettede frispark snød Nicolai Flø i Sønderjyske-buret.

Helt officielt åbnede Vendsyssel og oprykkeren Hillerød lidt tidligere fredag aften 1. division med deres indbyrdes opgør, som hjemmeholdet vandt med overbevisende 5-1.

Her strålede den store angriber Lasse Steffensen med først en assist til Wessam Abou Alis føringsmål efter et hjørnespark, inden han selv tre gange sparkede bolden i kassen.

Så gjorde det mindre, at forsvarsspilleren Mads Greve ind i mellem lavede et noget klodset selvmål.

Stopperen Tobias Anker lukkede til slutresultatet med et kraftfuld hovedstød.