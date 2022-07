SønderjyskE henter vraget OB-back

Den mangeårige OB-back Ryan Johnson Laursen fik ikke sin kontrakt forlænget, da den udløb tidligere på sommeren, men nu har han fået nyt job.

I det kommende halve år skal han tørne ud for SønderjyskE, som i sidste sæson røg ud af Superligaen og ned i 1. division.

Det oplyser sønderjyderne på sin hjemmeside.

- Vi kender Ryan Johnson Laursen fra Superligaen, hvor han har gjort det godt i mange sæsoner, og han har den kvalitet og stabilitet, som vi får brug for til de mange kampe, der kommer, siger sportsdirektør Esben Hansen.

Ryan Johnson Laursen har trænet med i SønderjyskE i klubbens optakt til den nye sæson i 1. division, som begynder i denne uge.

- Da det så kunne lade sig gøre, at vi kunne lave en aftale på et halvt år, var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle gøre, siger han.

Ryan Johnson Laursen fik sit gennembrud på topplan hos Esbjerg fB, som han i januar 2017 forlod til fordel for OB. De efterfølgende fem og et halvt år spillede han for fynboerne, hvor han i langt størstedelen af tiden var fast mand.

I sidste sæson var han plaget af skader og spillede blot to førsteholdskampe i OB. I alt nåede han at optræde 111 gange for klubben.

SønderjyskE åbner sæsonen i 1. division med en kamp mod Fremad Amager på fredag.