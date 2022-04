Søsteren sætter ord på tragedien

'Må Gud tage sig af alt og styrke dig på din vej.'

'Vores lille engel er allerede på sin fars skød, og vores lille pige, som er stærk og ved godt helbred, vil lære os, at kun kærlighed betyder noget.'

Det skriver Katia Aveiro på Instagram, efter at broren, Cristian Ronaldo, mistede sin nyfødte søn.

Ronaldo og hans søster mistede deres far, José Dinis Aveiro, i september 2005 efter alkoholrelateret leversvigt. Det er ham, som Katia omtaler i sit opslag. Han blev kun 52 år.

Lørdag var Ronaldo i sit es på fodboldbanen, da han tørnede ud for sin klub, Manchester United, hvor han scorede tre mål og dermed sikrede sejren over Norwich. Målene fejrede han ved at tage bolden under trøjen efter kampen.

Det er flere gange set før, at spillere, som har gravide kærester fejrer med bolden på maven.

Efter kampen fik Ronaldo kampbolden, fordi han scorede hattrick. Her ses han med bolden på maven. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Men et par dage efter kom den frygtelige besked.

Mandag skrev Cristiano Ronaldo, at ham og kæresten Georgina Rodriguez havde mistet deres nyfødte barn.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele at vores lille dreng er afgået ved døden. Det er den værste smerte, en forælder kan føle,' skrev parret i et Instagram-opslag.

'Vores lille dreng, du er vores engel, vi vil altid elske dig.'

Georgina Rodriguez var gravid med tvillinger. En dreng og en pige. Det er den nyfødte tvillingedreng, som er gået bort.

'Det er kun fødslen af vores lille pige, der giver os styrke til at gennemleve denne tid med lidt håb og glæde,' skriver de på Instagram.

Den lille pige bliver en del af det kendte pars store børneflok. Ronaldo har fire børn udover den nyfødte datter. Cristiano jr. som han har med sin tidligere partner, tvillingerne Mateo og Eva, samt Alana Martina, som han har med Georgina.

Ronaldo og Georgina har været sammen siden 2016.

Tirsdag aften skal Ronaldos klub, Manchester United spille en svær kamp på udebane, når de møder Liverpool. Det er uvist, om Ronaldo skal spille i aftenens kamp.