Solbakken om derby uden tilskuere: En kæmpe ulempe

12.500 havde købt billet, men til søndagens derby mellem FC København og Brøndby må der højst være i alt 500 personer i Parken.

Sådan er det, fordi regeringen tidligere på ugen strammede corona-restriktionerne for en række kommuner i hovedstadsområdet, hvorefter FCK anbefalede at udsætte kampen, men Divisionsforeningen stod fast.

Fraværet af de mange tilskuere rammer FCK økonomisk, men spørger man manager Ståle Solbakken, får det også en sportslig betydning.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver sværere for os at gå ind til den kamp uden tilskuere. Det er ikke nogen undskyldning, men det er en forklaring. Det er jo nemmere for spillerne at løbe foran 12-13.000 tilskuere end foran nul tilskuere.

- Det er i hvert fald en kæmpe ulempe, og nu må vi håbe, at det kun sker én gang. Men vi skal være klar, og det er vi også, siger Ståle Solbakken.

FCK-angriberen Jonas Wind ærgrer sig også over at måtte undvære støtten fra de mange fans.

- Det er klart, vi gerne havde set, at der var kommet over 12.000 tilskuere. Jeg synes, vi også var lidt uheldig i sidste sæson, hvor det også var sådan, at vi ikke kunne få tilskuere til de store kampe mod Brøndby og FC Midtjylland.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi må spille efter de forhold, der er, og der er ikke så meget at gøre ved det. De beslutninger tages af nogle højere magter, siger Jonas Wind.

FCK fik torsdag aften en smule tiltrængt oprejsning efter premierenederlaget til OB i Superligaen, da det blev til en sen 2-1-sejr over IFK Göteborg i Europa League-kvalifikationen.

Jonas Wind scorede det afgørende mål, og sejren var ekstra vigtig med tanke på det kommende møde med Brøndby, mener han.

- Det er en sejr, og det luner altid. Det ville godt nok have været sløjt, når vi startede så dårligt mod OB, hvis vi så også var røget ud til IFK, men nu er vi videre. Det giver et godt boost frem mod søndagens vigtige kamp, lyder det fra Jonas Wind.

Mens det gælder superligakampen mod Brøndby på søndag, er FCK's næste europæiske opgave på torsdag, hvor polske Piast venter i Europa League-kvalifikationens tredje runde.

Næste modstander - Piast Gliwice Klubben kort: Den polske provinsklub har tilbragt det meste af sin historie på anden klasse, men blev i 2008 for første gang en del af det fine selskab og har tilbragt det meste af det seneste årti i den bedste række. Piast Gliwice vandt sit første og hidtil eneste mesterskab i 2019. Europæiske meritter: Piast er de rene novicer i europæisk sammenhæng. De deltog første gang i sæsonen 2013/14, og det er kun fjerde gang, at de er med. De tre første gange vandt de kun en kamp sammenlagt, og de formåede ikke eneste gang at gå en runde videre. Sådan kvalificerede de sig: Klubben fra industribyen i det sydlige Polen sluttede som nummer 3 - otte point efter mesterholdet Legia Warszawa. Aktuel form: Piast er kommet elendigt fra start og er næstsidst. De har kun fået et point i tre kampe og har fortsat ikke scoret. Holdet lider under, at Jorge Félix er skiftet til tyrkisk fodbold. Han sluttede i sidste sæson nummer to på topscorerlisten og blev kåret til ligaens bedste spiller. Vejen til FCK-mødet: I 1. kvalrunde slog de på udebane Dinamo Minsk 2-0, inden de torsdag aften på hjemmebane sendte østrigske Hartberg ud med en 3-2-sejr. Ellers noget? Piast Gliwice har 29-årige Mikkel Kirkeskov på venstre back. Den tidligere AGF’er har været i klubben siden februar 2018. Kampen mellem FCK og Piast Gliwice spilles i Parken torsdag 24. september Vis mere Luk

Se også: David Nielsen: Det formåede vi ikke

Se også: FC København er videre i Europa League efter sejr over IFK Göteborg

Se også: Medie: Dolberg er smittet med coronavirus