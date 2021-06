Sommerchok i AGF - topscoreren under kniven

Patrick Mortensen misser sæsonstarten efter en knæoperation - AGF søger angriber til at erstatte ham

Da AGF her til formiddag inviterede lykkeridderen Amadou Ba-Sy til prøvetræning, løftede klubben indirekte sløret for en skidt nyhed, som klubben har holdt skjult længe.

For der er en grund til at De Hvi'e søger en angriber.

Topscorer Patrick Mortensen er nemlig ude i længere tid med en knæskade.

Flere kilder bekræfter over for Ekstra Bladet, at Patrick Mortensen har været på operationsbordet grundet en knæskade.

Operationen blev foretaget omkring sæsonafslutningen, og helingen forløber efter planen, men der går tre uger før AGF-topscoreren kan vende tilbage til genoptræning.

Patrick Mortensen kom til skade i slutspilskampen hjemme mod FC Nordsjælland, da han fik et grimt vrid i anklen i forbindelse med et straffespark.

Han missede efterfølgende sæsonens sidste to ligakampe samt Europa-playoff mod AaB.

Patrick Mortensen har scoret 41 Superliga-mål for AGF i 74 kampe. Han er et kæmpetab for De Hvid'e. Foto: Lars Poulsen

AGF åbner Superligaen mod mestrene fra Brøndby søndag 18. juli, og aarhusianerne træder ugen efter ind i kvalifikationen til UEFA Conference League.

Det er endnu uvist, hvornår Patrick Mortensen forventes kampklar, men Amadou Ba-Sys ankomst på Fredensvang indikerer et behov for alternativer i front, men samtidig også afmålt desperation.

AGF hentede tirsdag også den 20-årige store centerforsvarer Yann Bisseck fra FC Köln, der endnu ikke er slået igennem.

Han er blevet spottet af klubbens scoutingsektor, og det forventes at klubben i lighed med Kevin Diks kan forløse et potentiale, men han er først og fremmest en gardering til bredden, hvor Bubacarr Sanneh er væk.

AGF optrapper nu jagten på en venstreforsvarer efter salget af Casper Højer Nielsen. Det bliver den vigtigste aftale de kommende uger, hvor klubben runder første del af transfervinduet af.

Salget af Casper Højer har sendt AGF på jagt efter en venstre back. Foto: Claus Bonnerup

Forventningerne er efterfølgende, at AGF vil stå stærkt til slutspurten af transfervinduet. Aarhusianerne har øget lønbudgettet markant denne sommer, lige som klubben råder over stort set alle de midler, som blev brugt til lejeaftaler sidste sæson.

Det betyder, at klubben i lønbudgettet potentielt kan hente fire løntunge topspillere ind, såfremt de rette muligheder opstår som transfervinduet spidser til.

Mulighederne afhænger selvsagt af, hvor meget klubben i den sammenhæng skal betale i transfersummer.

AGF sportsdirektør Sitg Inge Bjørnebye har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser.