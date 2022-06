Spanien åbner sejrskonto i Nations League

Torsdag tog Spanien sin første sejr i Nations League i udebaneopgøret mod Schweiz, som endte 1-0.

Kampen blev et plaster på såret i et gruppespil, som indtil videre har været en smule skuffende for den store fodboldnation.

Forud for kampen havde Spanien spillet to uafgjorte kampe mod Tjekkiet og Portugal.

Med sejren hopper Spanien op som nummer to i gruppe 2 efter Portugal, som på førstepladsen vandt sin kamp mod Tjekkiet med 2-0.

Tjekkiet og Schweiz indtager tredje- og fjerdepladsen med henholdsvis fire og nul point.

Det var Pablo Sarabia, der tidligt i kampen scorede Spaniens første og eneste mål i 13. minut. En god aflevering ind i feltet endte for fødderne af spanieren, som på kynisk vis sendte Spanien foran 1-0.

Undervejs i kampen forsøgte Spanien at udbygge føringen uden stor succes.

Mens Spanien dominerede på boldbesiddelsen og antallet af afleveringer, var der ikke meget slutprodukt fra de tekniske sydeuropæeres fødder.

I kampens afsluttende minutter var Spanien endda tæt på at smide sejren. I et forsøg på at lave en clearing fejlvurderede målmand Unai Simon en lang bold og skabte en farlig situation i forsvaret.

Det var ikke den eneste, inden slutfløjtet lød. Heldigvis for Spanien formåede Schweiz ikke at udnytte sine muligheder.

Med stillingen 1-0 kunne Spanien dermed for første gang sætte tre point på kontoen i denne udgave af Nations League.