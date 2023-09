Spansk midtbanekreatør fortsætter karrieren i Japan

Den spanske 35-årige fodboldspiller Juan Matas fremtid ligger østpå, efter hans kontrakt med tyrkiske Galatasaray udløb i juni.

Japanske Vissel Kobe skriver på sin hjemmeside, at klubben har tilknyttet den spanske midtbanespiller.

Det er ikke første gang, at Vissel Kobe tilknytter en kreativ, aldrende spansk midtbanespiller.

Andrés Iniesta var på kontrakt i klubben fra 2018 og frem til denne sommer. Tidligere har angriberen David Villa også spillet for japanerne.

- Jeg er meget stolt over at skrive under med Vissel Kobe. En klub, hvor store spillere og gode venner, som jeg beundrer, Andrés Iniesta og David Villa, har spillet, siger Mata ifølge nyhedsbureauet AFP.

Juan Mata var i sidste sæson på kontrakt i Galatasary, hvor det blev til 18 kampe og tre mål for den tyrkiske klub.

Det er særligt i den engelske Premier League, at han tidligere i karrieren har foldet sig ud.

Det er i alt blevet til 278 Premier League-kampe for Chelsea og Manchester United.