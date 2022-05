Speciel kamp for trænerne

Søndag aften lukker AaB og Viborg superligasæsonen endeligt af med den såkaldte Europa Playoff, der i denne sæson står mellem ligaens nummer fem og vinderen af nedrykningsspillet.

Det bliver ikke mindst en speciel kamp for de to trænere.

Lars Friis indledte sæsonen som Viborg-træner, men er siden blevet AaB-træner, og den nye Viborg-træner, Jacob Friis, har en lang fortid i AaB.

Men også en spiller har været genstand for debat op til søndagens kamp i Aalborg, hvor der er europæisk deltagelse på spil.

Vedvarende rygter har på det seneste sendt Viborg-forsvareren Lars Kramer mod AaB, og det har fået Viborg-træner Jacob Friis til at se bort fra hollænderen.

- Vi har også valgt at holde ham helt ude af kampen, fordi vi ikke ønsker at sætte ham i en situation, hvor folk kan anfægte hans professionalisme, siger Jacob Friis til Nordjyske.

- Vi ved, at han er en god fyr, men forestil dig, at han kommer ind i de sidste fem minutter og ender med at lave en fejl. Så vil folk begynde med alle mulige teorier.

Træneren tilføjer, at han ikke tror, det får konsekvenser for kampen, da Kramer alligevel ikke har været med i de seneste kampe.

For Jacob Friis bliver kampen speciel, da han har en lang fortid som AaB'er, blandt andet i rollen som cheftræner.

Han forventer, at det bliver specielt, men på en god måde, siger han til Viborgs hjemmeside.

- Det er første gang, jeg står over for AaB, og det er jo en klub, jeg ikke kun lige var på et lynvisit i, men et sted, jeg har været i mange år, så det bliver noget særligt at stå der, men det fylder jo ikke noget i forberedelserne til kampen, og når der fløjtes op, så tænker man slet ikke over det.

Søndagens opgør fløjtes op klokken 18.30.