Spiller i kvindernes EM-trøjer

Det danske herrelandshold i fodbold kommer til at iklæde sig kvindelandsholdets EM-trøje, når herrerne mandag aften møder Østrig i Parken i Nations League.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) søndag på et pressemøde.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan den sidder, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Han har dog ingen grund til at være nervøs.

- Den er tilpasset i størrelsen og pasform, så herrerne kan spille i den, bemærker DBU-kommunikationschef Jakob Høyer.

Ud over at vise støtte til kvindelandsholdet tjener den lille happening også et velgørende formål.

De trøjer, som Christian Eriksen og co. spiller i mandag aften, vil blive sendt på auktion. Indtægterne fra auktionen går til et pigefodboldprojekt, oplyser DBU.

Kvindernes EM i England afvikles i perioden 6.-31. juli. Danmark er i gruppe med Tyskland, Finland og Spanien.

