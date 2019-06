Spillere i sex-skandale: Tog prostituerede med til morgenmad

Hvad der skulle have været en god og seriøs ungdomsturnering på den græske ø Rhodos, udviklede sig i stedet til en stor sex-skandale for den tyrkiske storklub Besiktas.

Klubben havde sendt et ungdomshold af sted til turneringen, men flere af spillerne på holdet er nu blevet suspenderet, efter de valgte at tage lokale prostituerede med hjem på værelserne.

Det skriver den tyske avis Bild.

Ifølge avisen er de pågældende spillere alle fra årgang 2003, og det var først dagen efter eskapaderne, at de blev opdaget af holdets trænere.

For ikke nok med, at de valgte at tage det kvindelige selskab med på værelset, så inviterede spillerne endda kvinderne med til morgenmaden dagen derpå. Og det syn vakte opsigt hos holdets ledere, der konfronterede spillerne. Og de lagde angiveligt ikke skjul på, hvad der var sket.

Ikke overraskende valgte klubben herefter at suspendere de pågældende spillere, der dog ikke skal frygte for karrieren. For ifølge Bild har Besiktas-rivalerne Fenerbahce allerede udvist interesse for at få spillerne til klubben.

Sådan kan man jo også stikke til fjenden.

