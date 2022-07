Spillerforening advarer mod at skifte til visse lande

Fodboldspillere skal være påpasselige med at skifte til klubber i blandt andet Rumænien, Tyrkiet og Grækenland.

Sådan lyder opfordringen fra Den Internationale Spillerforening, Fifpro, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker på baggrund af systematiske og udbredte kontraktovertrædelser, ikke mindst manglende lønudbetaling.

Det sidste er ifølge Fifpro et tilbagevendende problem i Rumænien og Tyrkiet, mens klubber i den næstbedste græske række ofte indstiller driften uden at afvikle gæld, lyder det.

Ifølge tal fra den græske spillerforening (PSAP) skylder græske klubber mere end 25 millioner euro i ubetalte lønninger.

- I de seneste to år har Grækenland været det land med det højeste antal spillere, der søger at få deres ubetalte lønninger via Fifa Player Protection Fund, oplyser Fifpro, der også advarer mod tendenser i Rumænien.

- Det forhøjede antal klubber i Rumænien, der går ind i insolvensprocedurer, har fortsat alvorlige konsekvenser for spillerne, og skubber dem ud i uendelige procedurer med ringe eller ingen chance for at få kompensation.

Fifpro oprettede i 2020 en fond sammen med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der har til hensigt at hjælpe spillere med kompensation, når deres klubber er i økonomiske vanskeligheder eller går konkurs.

Fifpro advarer også mod at skifte til visse klubber i Kina samt i Algeriet, Saudi-Arabien og Libyen.