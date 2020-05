Sportsdomstol behandler City-udelukkelse i starten af juni

I starten af juni vil Den Internationale Sportsdomstol (CAS) tage stilling til, om udelukkelsen af Manchester City fra europæiske turneringer i to år var retfærdig.

CAS holder høringerne i sagen fra 8. til 10. juni, fremgår det af domstolens hjemmeside.

Manchester City blev i februar dømt for brud på Financial Fair Play-reglerne (FFP).

Klubbens trøje- og stadionsponsor, Etihad Airways, kontrolleres af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater, hvis vicepremierminister er sheik Mansour, ejeren af Manchester City gennem investeringsfonden Abu Dhabi United Group.

Sponsoraterne af klubben blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men dokumenter fra den såkaldte Football Leaks-sag.

Sagen afslørede, at det reelt er klubejeren, som gennem flyselskabet har postet penge i klubben.

Det er ulovligt i henhold til Uefas FFP-regler. De kræver, at klubberne i sig selv skal kunne opnå økonomisk balance.

Med det 'kunstige' sponsorat har City ifølge UEFA bevidst forsøgt at omgå reglerne i perioden 2012-2016.

Derudover er City også dømt for ikke at samarbejde med Uefas Club Financial Control Body (CFCB) i forbindelse med efterforskningen.

Det udløste altså en straf på udelukkelse fra alle europæiske klubturneringer i de kommende to sæsoner. Samtidig fik klubben en bøde på 225 millioner kroner. Manchester City ankede efterfølgende dommen til CAS.