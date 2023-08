Ståle giver søn stor chance: Udtager ham til landsholdet

Ståle Solbakken var i mange år et stort aktiv for Norges midtbane, og nu får hans søn chancen for at blive det samme.

Midtbanespilleren Markus Solbakken er af sin landstrænerfar blevet udtaget til Norges kommende kampe mod Jordan og Georgien.

Der er ikke tale om en familiær tjeneste, forsikrer den tidligere FCK-træner.

- Markus er taget med, fordi han er god nok lige præcis nu. Det har ikke været det letteste, og det er nok den plads, vi har diskuteret mest, siger Ståle Solbakken ifølge NTB.

Beskeden om landsholdsudtagelsen er ikke blevet givet hen over spisebordet.

- Jeg har ikke diskuteret det med ham eller varslet ham om det. Han får nok en del telefonopkald nu, lyder det fra landstræneren.

23-årige Markus Solbakken spiller til daglig for Viking i den bedste norske fodboldrække. Tidligere har spilleren fra årgang 2000 sagt, at hans far nok blev nødt til at sige op, for at han kunne komme på landsholdet.

Men landstræneren ser ingen problemer i samarbejdet.

- Han (Markus, red.) foreslog det for mange år siden til en familiemiddag. Jeg tror, at vi kan omgås hinanden professionelt. Jeg siger ikke, at det var uproblematisk at udtage ham, men der var andre i trænerteamet, som insisterede på, at det skulle ske, siger Ståle Solbakken.

Nordmændene spiller først en testkamp mod Jordan 7. september, før det fem dage senere gælder kampen i EM-kvalifikationen mod Georgien.

De første fire kampe i kvalifikationen har kastet fire point af sig.