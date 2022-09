Ståle kyler spiller af landsholdet efter Rusland-skifte

Den norske midtbanespiller Mathias Normann har de seneste år været inde omkring det norske landshold og står noteret for 12 kampe. Det bliver dog ikke til flere foreløbig.

Landstræner Ståle Solbakken har meddelt Normann, at han for nuværende ikke kan være en del af landsholdet.

Det meddeler Norges Fodboldforbunds (NFF) præsident, Lise Klaveness, ifølge forbundets hjemmeside.

Årsagen er, at Normann slår sine folder i russisk fodbold. Som så mange andre udenlandske spillere var han på kontrakt i en russisk klub, da landet invaderede Ukraine i februar i år.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) gav spillerne mulighed for at lade sig udlåne til klubber uden for Rusland, og det gjorde Normann i seneste sæson, hvor han blev udlejet fra Rostov til Norwich i England.

Annonce:

Problemet opstår dog først nu. Rostov ønsker ikke at bruge Normann, men i stedet for at skifte til en klub i et andet land, så har Normann valgt at skifte på en lejeaftale til en anden russisk klub.

Mathias Normann var i sidste sæson udlejet til Norwich fra Rostov, men nu rykker han til en anden russisk klub. (Arkivfoto) Foto: Chris Radburn/Reuters

Der skulle være tale om Dynamo Moskva.

Selv om skiftet endnu ikke er bekræftet, har Normann fortalt Ståle Solbakken om sit valg, og derfor kommer midtbanespilleren ikke i betragtning til den kommende landsholdsudtagelse.

- I udgangspunkt er det ikke forbundets rolle at mene noget om landsholdsspillernes klubvalg, men vi står i en ekstraordinær situation, siger Lise Klaveness til NFF's hjemmeside.

- Hele norsk og europæisk fodbold er enige om at lægge et fælles pres på Rusland som krigsførende part, der også har brugt magtpositioner i idrætten meget aktivt.

- Alle russiske hold er udelukket fra internationale idrætskonkurrencer. Ståle og jeg er enige om, at Normann ikke kan repræsentere Norge, når han nu skal spille for en anden russisk klub.

I weekenden blev Mathias Normann spurgt til beslutningen, og her sagde han ifølge nyhedsbureauet NTB.

Annonce:

- Det er meget simpelt. For nuværende er det (en anden russisk klub, red.) den sportsligt set bedste mulighed, jeg har. Derfor er det endt med at blive det, forklarede han.