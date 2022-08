Står frem: Jeg har kræft

En længere pause venter for den tidligere walisiske landsholdsmålmand Lewis Price, som skal i behandling for testikelkræft.

Den engelske klub Milton Keynes Dons bekræfter på Twitter, at deres tidligere landsholdsmålmand og nuværende målmandstræner kan se frem til en længere pause.

'MKDons er ked af at bekræfte, at målmandstræner Lewis Price i øjeblikket kæmper en kamp mod testikelkræft,' skriver klubben på Twitter.

Klubben bekræfter, at han står over for en længere pause oven på den hårde nyhed.

'Lewis skal snart gennemgå et behandlingsforløb, som vil holde ham væk fra fodboldklubben i en periode,' fortsætter de.

Klubben, som han repræsenterede tre gange som aktiv, bekræfter, at de vil hjælpe ham og familien igennem forløbet.

'Lewis vil have al den tid, han har brug for, til at komme sig og arbejde sig tilbage til et sundt helbred, og vi vil som klub gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med det,' slutter de.

Lewis Price under Wales' VM-kvalkamp i 2014 mod Skotland. Foto: Rebecca Naden/Reuters/Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv har ikke udtalt sig om sygdommen, og klubben beder også om at respektere Price-familiens ret til privatliv.

Det er uvist, hvornår Lewis Price vender tilbage til trænergerningen.

Den 38-årige tidligere målmand nåede 11 landskampe for Wales og nåede i sin aktive karriere at repræsentere 11 forskellige klubber i de lavere engelske rækker.

Han indstillede sin aktive karriere i november 2020, hvorefter han kastede sig over trænergerningen i MK Dons, som han tidligere havde repræsenteret tre gange i den tredjebedste engelske række.

