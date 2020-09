Stak af med niecen: Nu sviner han eksen

Den brasilianske fodboldspiller Hulk er gået gennem en noget kontroversiel skilsmisse med ekskonen Iran Ângelo.

Hulk har nu fundet sammen med Iran Ângelos niece, og det er har ekskonen ikke været tilfreds med.

Han svarer nu igen og fortæller, at den eneste grund til, at han giftede sig med Iran i første omgang var, fordi hun blev gravid en måned efter, de mødte hinanden første gang.

Det siger Hulk på sin Instagram-profil, hvor han i over 40 minutter sendte live, hvor han talte om bruddet med Iran Ângelo.

- Mit ægteskab med Iran kom ikke ud af kærlighed eller af passion. Det var et uheld, at du blev gravid med Ian (red. parrets førstefødte søn).

Hulk og Camilla Ângelo er blevet forlovede. Foto: Privatfoto

Den bomstærke brasilianske fodboldspiller påstår i videoen, at han har forsørget hele Irans familie, mens han sætter spørgsmålstegn ved hendes formue før de to mødte hinanden.

- Du (red. Iran) ved udmærket godt, hvor vi mødtes. Jeg vil ikke gå ind i detaljer af hensyn til mine børn.

- Lige fra da jeg startede med at date dig har jeg støttet din familie og hele Paraíba ved det. Hvad havde du, før du mødte mig? Betalte du for college? For silikonen? For huset?

Iran Ângelo påstår, at hendes niece og Hulks nye forlovede, Camilla Ângelo, styrede hendes finanser samtidig med, at hun støttede Camilla finansielt.

Det en kæmpe løgn, hvis man spørger Hulk.

- Hvad styrede Camilla af dine ting? Har du en kvittering til Camilla? Det er let at gå ud og fortælle løgne, Iran. Det er på tide at stoppe med at fjolle rundt.

Hulk fortæller også, at han ikke altid var tro mod ægteskabet med Iran Ângelo, men at ekskonen vidste alt, hvad han lavede.

- Jeg brugte hele min bryllupsaften på at være Iran utro. Jeg levede et single-liv, men hun vidste det godt. Hun ville bare have den status af at være gift med Hulken.

Han understreger, at skilsmissen aldrig havde noget at gøre med niecen.

- Jeg havde et ikke noget forhold til Camilla, mens jeg var gift. Det var kun da vi begge var singler, at vi begyndte at se hinanden.

Han slutter Instagram-liven af med et budskab til ekskonen.

- Om du vil blive ved med at forbande mig og behandle mig som et monster, er op til dig, men det er ikke sandheden.

Givanildo Vieira de Sousa, der er Hulks borgerlige navn, har siden 2016 spillet i den bedste kinesiske liga for Shanghai SIPG og har spillet 47 landskampe for det brasilianske landshold.