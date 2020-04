Statsminister skælder ud: Uansvarligt!

Det er uansvarligt og unødvendigt at spille fodboldkampe igen allerede.

Det mener den svenske statsminister, Stefan Löfven, der i et interview med det svenske medie Aftonbladet langer ud efter Stockholms fodboldforbund, der har besluttet at spille kampe på seniorplan igen fra fredag.

Alle kampe har ellers hidtil været suspenderet på grund af coronaudbruddet, der har godt fat i den svenske hovedstad.

- Jeg elsker fodbold og vil se fodbold, så ofte jeg kan, men nu er tiden ikke inde til seniorkampe, siger Löfven.

Statsministeren mener, at det er fint, at børn og unge træner og spiller kampe under coronaudbruddet, men det er forbundet med for stor risiko for seniorrækkerne.

- Alle, der har spillet fodbold, ved, at det tager mindre end et minut før den første nærkamp.

- Så risikerer man smitte, men også skader, som i værste fald kan betyde, at spillerne optager plads i sundhedssystemet, som nogle andre kunne bruge i stedet, siger Löfven.

I Stockholm har man valgt at genoptage kampprogrammet for 3. til 5. division for kvinderne og 4. til 7. division for herrerne.

Forbundet i hovedstaden skriver på sin hjemmeside, at det har været i kontakt med eksperter fra sundhedsmyndighederne, inden beslutningen er blevet truffet.

I Sverige er 11.927 personer torsdag morgen registreret smittet med coronavirus. 1203 personer med virusset er døde. Stockholm er det område i landet, der er hårdest ramt.

