Stikker til FCK

Opgøret mellem Brøndby og FCK er garant for at være en ophedet affære både på og uden for banen.

Traditionen tro starter drillerierne mellem de to rivaler forud for opgøret.

- Vi elsker altid at spille derby. Det er altid en fantastisk oplevelse, og spillerne glæder sig til det. Så vi ser frem til at komme ind til sandkassen i Parken og se, hvad vi kan gøre derinde.

Det siger Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, til bold.dk. Plænen i Parken har tidligere været under kritik, og nu har den så fået kælenavnet 'sandkassen'.

- Den bane er svær at spille på, og det skal vi selvfølgelig forholde os til ligesom alle andre.

Kritik af græstæppet

Det er ikke første gang, at banen i Parken får kritik. Senest var det FCM-træner, Bo Henriksen, som mener, at banens tilstand ikke bare er irriterende for holdene, men at det skader hele Superligaen.

- Isoleret set er det en katastrofe for produktet i Superligaen, at vi spiller på sådan en bane, siger han.

- Jeg er ikke ude efter resultatet. For banens tilstand er ens for begge hold, men jeg er ude efter produktet, fordi ingen af os kan spille som vi ønsker det, siger Bo Henriksen.

Græsset i Parken har på grund af de dårlige forhold fået kælenavnet 'sandkassen'. Foto: Lars Poulsen

De forsvarende danske mestre fra Brøndby har haft et svært forår, hvor de ikke har vundet i de seneste fem kampe i ligaen. Senest blev det til et nederlag imod Aab.

De gule fra vestegnen ligger på fjerdepladsen i Superligaen med 40 point.

FCK har lagt afstand til de rivaliserende hold med 54 point, og har dermed kurs mod guldet.

Det er altså denne stemning, som hjemmeholdet kommer til at mangle under mandagens Københavnerderby. Foto: Lars Poulsen

De første 30 minutter bliver noget usædvanlige til et derby mellem to af de største hold i Danmark. Der vil nemlig være stille på lægterne i de første 30 minutter af kampen.

Fangruppen Sektion 12, der plejer at være stemningsskabere under FCKs kampe har meldt ud, at de vil protestere over Divisionsforeningens forbud mod udebanetilskuere mellem FCK og Brøndby i årets mesterskabsspil på grund af tidligere uroligheder.

Om manglen på støtte til hjemmeholdet i den første halve time kan hjælpe gæsterne fra Brøndby, finder vi ud af mandag klokken 16.00.