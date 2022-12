Stjerne i ski-bommert: Færdig for sæsonen

Manuel Neuer kommer ikke til at spille mere fodbold i denne sæson.

Lørdag skriver den tyske målmandsprofil på Instagram, at han har brækket benet i en skiulykke. Neuer, der spiller i Bayern München, er blevet opereret og må sidde ude resten af 2022/23.

- Hvad kan jeg sige. Slutningen på året kunne helt sikkert have gået bedre ... Mens jeg prøvede at tømme hovedet på en skiferie, brækkede jeg benet.

- Gårsdagens operation gik godt. Mange tak til lægerne. Men det gør ondt at vide, at den indeværende sæson er ovre for mig, skriver Neuer.

Sammen med holdkammeraterne på det tyske landshold røg han for nylig ud af VM efter det indledende gruppespil.

Neuer anses for at være en af verdens bedste målmænd. Han er anfører for Bayern München og har spillet for den sydtyske storklub siden 2011.

Sven Ulreich er det bedste bud på, hvem der kommer til at erstatte Neuer i Bayerns mål. Den 34-årige reservekeeper har tidligere i denne sæson været i aktion og har gennem årene spillet 86 kampe for Bayern.

Holdet topper Bundesligaen og er videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, hvor Paris Saint-Germain venter.