Stjernens snedige trick: Her narrer han pressen

Elegant ser det ud, når Jack Grealish dribler rundt på de engelske fodboldstadioner.

Men også uden for banen kan han finde ud af at finte. En ny af slagsen blev således afprøvet, da han skulle i retten for at få afsagt dom i en sag om hasarderet kørsel.

Billederne herover viser, hvordan en sort SUV med det samme tiltrak hele den fremmødte presse, da den rullede op foran retten.

Men ingen steg ud af bilen, og som en anden kig-væk-finte kom Grealish pludselig gående fra den modsatte side og krøllede sig selv op i højre hjørne af indgangen.

Dømt for uansvarlig kørsel

Jack Grealish er blevet straffet for to lovbrud i forbindelse med en bilulykke i marts samt for en forseelse ved en anden episode i oktober.

Aston Villa-anføreren skal betale en bøde på 82.900 engelske pund (680.000 danske kroner) og har fået frataget kørekortet i ni måneder.

Det oplyste retten i Birmingham tirsdag ifølge AFP.

Grealish har været ude at undskylde for hændelsen 29. marts, hvor han kørte hensynsløst i sin Range Rover og stødte ind i to parkerede biler. Han undlod desuden at stoppe op ved ulykkesstedet.

Det var på det tidspunkt imod regeringens anbefalinger, at han overhovedet havde forladt sit hjem. Storbritannien var under streng nedlukning på grund af udbruddet af coronavirus.

Den anden episode indtraf i oktober tæt på træningsanlægget i Birmingham, hvor Grealish havde kørt for hurtigt.

I 2018 er Grealish også blevet straffet for at køre for stærkt.

Han kan ansøge om et nyt kørekort, når de ni måneder er gået.