Stjerner forlænger for Manchester United

Manchester United har sikret sig en forlængelse med angriberen Marcus Rashford frem til sommeren 2028.

Det meddeler den engelske fodboldklub tirsdag på sin hjemmeside.

Den 25-årige Marcus Rashford havde stor personlig succes i seneste sæson, hvor han scorede 17 ligamål for Manchester United, og i alt lavede han 30 mål i 56 kampe for klubben på tværs af alle turneringer.

Rashford står i alt noteret for 359 kampe og 123 mål for United, siden han i 2016 debuterede for klubben.

- Jeg kom til Manchester United som en syvårig dreng med en drøm, siger Marcus Rashford til hjemmesiden.

- Den samme passion, stolthed og beslutsomhed for at lykkes er stadig en drivkraft for mig, hver gang jeg har æren af at bære trøjen, siger han.

I Manchester United er Marcus Rashford blandt andre holdkammerat med Christian Eriksen.

Rashford har været med til at vinde Europa League og FA Cuppen hver én gang, og to gange i hans tid i klubben har Manchester United desuden vundet EFL Cup, den engelske ligacup.

På det engelske landshold har Marcus Rashford scoret 16 mål i 53 kampe, og han har sin unge alder til trods allerede deltaget i to VM- og EM-slutrunder, siden han var med ved EM i 2016.

Marcus Rashford huskes blandt andet som en af de tre uheldige engelske straffesparksskytter, da England for to år siden tabte EM-finalen til Italien efter straffesparkskonkurrence på Wembley Stadium i London.

Sidste år lavede han tre mål ved VM, hvor England tabte til Frankrig i kvartfinalen.