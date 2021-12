Stjerner med hård kritik af VM hvert andet år

Gianni Infantino har en forkromet plan om at afvikle VM hvert andet år, men præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) møder modstand.

Flere fodboldforbund har langet ud efter planerne, og nu melder også to af fodboldens største stjernespillere sig på banen med kritik.

Franske Kylian Mbappé fra Paris Saint-Germain og polske Robert Lewandowski fra Bayern München lægger sig således ud med Fifa-præsidenten.

- VM er så specielt, fordi det er hvert fjerde år. Hvis man spiller det hvert andet år, bliver det en mere normal oplevelse, men VM er ikke normalt. Det er fantastisk, og man prøver det måske kun en gang i livet.

- Hvis man vil give fansene noget specielt, skal man lade dem vente på det. Folk vil have kvalitet og store følelser. Hvis man afvikler VM hvert andet år, falder niveauet, siger Kylian Mbappé ifølge AFP.

Netop den betragtning deler Robert Lewandowski. Han mener, at VM hvert andet år vil betyde, at kampprogrammet bliver presset for meget sammen, og det vil gå ud over spillernes helbred.

- Det er umuligt for krop og sjæl at præstere på samme høje niveau, hvis der er VM hvert andet år, siger Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski er polsk landsholdsspiller og bomber mål ind i den tyske Bundesliga. Foto: CHRISTOF STACHE / Ritzau Scanpix.

På et møde med Fifa-medlemslandene 20. december præsenterede Gianni Infantino et oplæg til en fremtidig fodboldkalender med VM hvert andet år.

Planen har mødt modstand i både Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

Direktøren i Dansk Boldspil-Union, Jakob Jensen, har heller ikke lagt skjul på sin skepsis, men kritikken er indtil videre prellet af på FIFA.

- Der er mange spørgsmål at stille og meget kritik at føre frem, og jeg synes ikke, mødet i dag (20. december, red.) bar præg af, at man har ret meget lyst til at lytte til den kritik, sagde Jensen efter mødet med Fifa.

Der er imidlertid også opbakning til VM hvert andet år. Infantino har således selv sagt, at han fornemmer, at der er flertal for planen, som ifølge Fifa kan sikre medlemsforbundene forbedret økonomi.

I sin kampagne for VM hvert andet år har Fifa desuden haft flere fodboldlegender til at udtale sig positivt om planerne. Blandt andre Peter Schmeichel har talt varmt om hyppigere VM-slutrunder.