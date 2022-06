Stjernespillere sortlistet på stribe

Ekstra Bladet

Det er anklager om voldtægt og pædofili, der holder disse stjerner ude af spillet.

Fælles for dem alle er, at de indtil for nylig hørte til blandt de største stjerner i fodboldens verden. Nu vil ingen kendes ved dem

Prædikaterne er mange, og de står allesammen til lange fængselsstraffe, hvis de kendes skyldige for deres forbrydelser.