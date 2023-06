Stor ændring i FIFA

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, skal have ny generalsekretær.

Senegalesiske Fatma Samoura stopper nemlig i stillingen ved udgangen af 2023. Det oplyser Fifa på sin hjemmeside.

60-årige Samoura blev i 2016 den første kvindelige generalsekretær for fodboldens verdensforbund. Samoura har ligeledes været den første ikkeeuropæer til at besidde posten.

Hun blev udpeget af Fifa-præsident Gianni Infantino.

- Det var mit livs bedste beslutning af blive en del af Fifa. Jeg er meget stolt over at have stået i spidsen for et hold med så meget diversitet. Min første tak går til Gianni Infantino for at give mig dette drømmejob, siger Fatma Samoura på Fifas hjemmeside.

Hun begrunder sit stop med, at hun gerne vil bruge mere tid med sin familie.

Det var egentlig Samouras plan, at hun først vil komme med en udmelding om sit stop i næste uge, men på grund af spekulationer om hendes fremtid i Fifa, blev det altså nu.

- I dag bliver Fifa drevet bedre, det er mere åbent, mere pålideligt og en mere transparent organisation. Jeg kommer til at forlade Fifa med en følelse af stor stolthed og af at have udført min opgave, siger Samoura.

Generalsekretæren er nummer to i hierarkiet i Fifa med kun præsidenten over sig.