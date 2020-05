Stor ændring på vej i fodboldverdenen?

Coronavirus har sat en stopper for fodboldligaerne i Europa, og den uforudsete pause i fodboldmaskinen bør være en anledning til selvransagelse.

Det er for eksempel oplagt at diskutere, om fodboldsæsonerne ikke burde køre efter kalenderåret i stedet for efter skoleåret.

Det siger Victor Montagliani, der er vicepræsident i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), til den italienske radiokanal Radio Sportiva ifølge Reuters.

Det vil samtidig gøre op med den turneringskalender, der lige nu ser ud til at være propfyldt til og med 2024. Det skyldes, at der fra sommeren 2021 til sommeren 2024 vil være tre seniorslutrunder alene på herresiden.

- Vi har muligheden for en sæsonomlægning nu, fordi vi også har et VM i Qatar i november og december 2022.

- I USA spilles sæsonen allerede efter kalenderåret, og det kan måske være en løsning, der kan bruges i Europa og Afrika. Det bør drøftes på kontinentalt og nationalt niveau.

- Det er ikke en idé, der bare skal negligeres, for det kan være en løsning i de næste to år, siger Victor Montagliani, der også er præsident i Det Nordamerikanske Fodboldforbund (CONCACAF).

I Sverige og Norge spilles der eksempelvis efter kalenderåret. Tidligere er det hurtigt blevet skudt ned i den europæiske fodboldtop, når der har været ytringer om at fejre mesterskaber og pokaltriumfer i årets koldeste måneder.

Bayern München-bestyrelsesformand Karl Heinz Rummenigge er dog en af dem, der tidligere har talt for at gøre, som Victor Montagliani nu foreslår. Det gjorde Rummenigge i 2013, da han var formand for sammenslutningen af europæiske topklubber, European Club Association.

- Overalt, uanset om det er Tyskland, Frankrig eller England, er sommeren den bedste periode på året, men det er den årstid, hvor vi ikke spiller.

- Om vinteren, når det er koldt og sner, spiller vi næsten hele tiden under forhold, der er ubehagelige for spillere og tilskuere. Det er ulogisk, sagde han dengang.

I Danmark spillede man helårssæsoner til og med 1990. I foråret 1991 spillede man en forkortet sæson, og siden sommeren 1991 har man spillet fodboldsæsoner fra sommer til sommer i Superligaen.

