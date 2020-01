Stor forvirring: Nicki Bille udebliver fra landsretten

Sagen mod Nicki Bille kommer alligevel ikke til at køre i Østre Landsret de næste to dage. Hans forsvarer, Asser Gregersen, har netop meddelt, at Nicki Bille for en time siden valgte at frafalde anken.

Dermed står hans dom på fire måneders ubetinget fængsel fra byretten ved magt.

Opdateres ...

