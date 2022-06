Stor profil vender hjem til Randers

Randers FC har hentet en gammel kending ind som forstærkning til den kommende sæson.

På sin hjemmeside skriver superligaklubben, at den har skrevet kontrakt med offensivspilleren Edgar Babayan.

26-årige Babayan har sat sin signatur på en aftale, der gælder for de kommende tre sæsoner.

Han spillede i klubben i ungdomsrækkerne, før han tog til Hobro i 2017. Siden gik turen også til lettiske Riga FC og cypriotiske Pafos FC, før han i januar i år vendte snuden hjemad og skiftede til Vejle.

Nu skifter han på en fri transfer til klubben, hvor det hele startede.

- Jeg er Randers-dreng og elsker klubben og byen. Vi har tidligere været i dialog, men jeg har forfulgt drømmen om at spille i udlandet.

- Den drøm eksisterer stadig, men nu er fokus på at komme tilbage til Randers FC og præstere godt, siger Edgar Babayan.

Sportsdirektør Søren Pedersen har store ambitioner på Babayans vegne.

- Nu er timingen helt rigtig for begge parter, og vi ser frem til at få glæde af hans kvaliteter i Randers FC. Trænerteamet har et indgående kendskab til ham, og han bliver en rigtig god tilføjelse til vores offensiv.

- Vi ved, at han er sulten efter at komme tilbage til Randers og bevise sig selv, siger sportsdirektøren.

Edgar Babayan nåede at spille 15 kampe for Vejle uden at score.