Store ændringer i DBU

Fodboldpsykologi og præstationsanalyse.

Det er to elementer, Dansk Boldspil-Union (DBU) vil opruste med på sine fodboldlandshold. Det gælder lige fra ungdomshold til A-landshold hos begge køn.

DBU ansætter to personer til opgaven. Christian Lunde Kejser Hartz bliver faglig leder af præstationsanalyse, og Carsten Hvid Larsen ansættes som ansvarlig for fodboldpsykologi.

Peter Møller, fodbolddirektør i DBU, forklarer, at målet er at nå helt til tops ved EM eller VM. Herrerne nåede senest i EM-semifinalen sidste sommer, mens kvinderne var i EM-finalen i 2017.

- Vi har jo en drøm om, at vi gerne ville vinde. Herrerne var tæt på at gøre det sidste sommer ved EM, og kvinderne var tæt på i 2017 - også ved EM. Og herrerne gjorde det med EM-guldet i 1992.

- Hvis vi skal række ud efter pokalen, så er vi nødt til at sørge for, at vores landshold har de eksperter og den knowhow, der skal til, for at de kan levere på banen.

- Det er det, vi gør med denne performance-enhed, siger Peter Møller.

Det sættes i gang fra 1. maj og skal øge fokus på brugen af data og analyse - helt nede fra U16-landsholdene og op til A-landsholdene hos både herrer og damer.

- De bedste spillere skal have de bedste betingelser, forklarer Peter Møller.

Enheden vil være del af et nyt nationalt fodboldcenter, som bliver et af pejlemærkerne i den nye DBU-strategi.

Christian Kejser kommer fra en stilling i Team Danmark og vil få ansvar for DBU's tre allerede fuldtidsansatte analytikere.

Carsten Hvid Larsen, der aktuelt er tilknyttet FC Nordsjælland og Syddansk Universitet, får ansvaret for fodboldpsykologi.

- Vi flytter flest procenter og opnår de største resultater ved at arbejde tæt sammen i praksis, men også i tæt samarbejde med universiteterne.

- Det er en ny rolle, hvor jeg både skal understøtte alle vores landshold og træneruddannelse, så vi sammen kan få de resultater med vores landshold, vi drømmer om, siger Carsten Hvid Larsen til unionens hjemmeside.

