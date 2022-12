Storkamp afbrudt i over 10 minutter

15 Premier League-kampe for Manchester City og 21 mål.

Det er ny status for Erling Braut Haaland, efter han lørdag afsluttede 2022 med manér.

Desværre for ham og holdet rakte det kun til 1-1 hjemme mod Everton, der fik et point med hjem takket være et drømmemål.

Det tog ellers kun den norske angriber 24 minutter at finde vej til målnettet, igen, da han hakkede et indlæg fra Riyad Mahrez i kassen bag Jordan Pickford.

Nordmanden tegnede sig også for et par overtændte aktioner, før hans holdkammerat John Stones havde en afslutning på stolpen lige før pausen.

Everton halsede længe efter, men 64 minutter inde i kampen havde gæsterne fået lidt mere tro på tingene, og Demarai Gray bankede bolden op i City-krogen på et langskud, der må være blandt kandidaterne til årets mål.

Annonce:

Kampen blev tillagt 11 minutter på grund af en længere pause undervejs, der skyldtes bøvl med en linjevogters tekniske udstyr. Men flere mål blev det ikke til, og dermed er Manchester City fire point efter topholdet Arsenal, der senere lørdag afslutter Premier League-året med udekampen mod Brighton.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Foto: Andre Boyers/Ritzau Scanpix

Newcastle på tredjepladsen er seks point efter Arsenal, da det blev til 0-0 hjemme mod Leeds.

Tidligere lørdag vandt Manchester United 1-0 ude over Wolverhampton og er på fjerdepladsen.

I den tunge ende af rækken tabte Bournemouth med 0-2 hjemme til Crystal Palace.

Philip Billing blev udskiftet efter 38 minutter, da hans hold var bagud 0-2. Joachim Andersen spillede hele kampen i forsvaret for gæsterne.