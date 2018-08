Storklub tvinger Nadia Nadim til at blive

For to uger siden udtalte Nadia Nadim, at hun gerne ville væk fra sin klub, Manchester City, selvom hun kun har været der siden vinter. Klubben vil dog ikke lade hende gå

Når man har skrevet under på en kontrakt, så er det svært at løbe fra den igen. Det må Nadia Nadim sande i disse dage, da hun bad om lov til at forlade Manchester City, men ikke har fået sit ønske opfyldt af klubben.

Kontrakten, som løber frem til 31. december 2019, kan hun altså endnu ikke få lov at slippe ud af, og hun må derfor blive i klubben frem til kontraktens udløbsdato. Det er noget, som hun ifølge sin manager vil forsøge at gøre på professionel vis, selvom hun ikke føler sig hjemme i klubben.

- Manchester City har besluttet sig for at beholde hende. Så vi venter og venter på, at hendes kontrakt udløber. Nadia vil kæmpe derovre, respektere sin kontrakt og opføre sig professionelt, siger hendes agent, Michael Kallbäck, til BT.

Utilfreds i klubben

Nadim har aldrig formået at tilkæmpe sig en plads i startopstillingen, og selvom hun har scoret fire mål i blot fire ligakampe, så har det ikke været nok til at give hende flere minutter i ligaen. I alt har Nadia Nadim kun været med i 7 kampe for klubben i alle turneringer, og derfor kan mangel på spilletid muligvis være en faktor.

Ifølge spilleren selv, så handler det om, at hun aldrig har følt sig hjemme i klubben.

- Det er en fantastisk klub på mange måder, men det er det ikke for mig. Jeg har aldrig følt mig hjemme i Manchester eller i Manchester City, og jeg har gjort det klart for ledelsen, at jeg vil væk. Det er en følelse, jeg har haft længe, udtalte hun 26. juli til engelske BBC.

